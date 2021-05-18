Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт

  • 25
Арка Дарвіна - фото 1
Арка Дарвіна / getty

На Галапагосах завалилася знаменита скеля Арка Дарвіна, яка була популярною серед дайверів. Про це повідомили у Міністерстві навколишнього середовища Еквадору.

Арка Дарвіна розташовувалася буквально за кілометр від безлюдного острова Кулпеппер, що входить до складу архіпелагу. Галапагоські острови належать Еквадору. Судячи зі знімка, який опублікували у мережі, зруйнувався звід арки. Над морем тепер височіють лише два кам'яних стовпи. За даними представників відомства, обвалення скелі пов'язана з природною ерозією.

І ще: У Португалії відкрили найдовший підвісний пішохідний міст у світі: вражаючі фото

Галапагоси відомі своєю різноманітністю флори і фауни. Вони популярні у туристів, які приїжджають туди зі всього світу. Ці острови в XIX столітті досліджував відомий вчений Чарльз Дарвін.

Що відомо про Галапагоські острови?

Галапагоські острови розташовані за 900 км на захід від узбережжя Еквадору і на них поширюється юрисдикція цієї країни. На чотирьох найбільших островах проживає близько 30 тисячі осіб. Всього архіпелаг складається з 234 островів, острівців і скель вулканічного походження. Арка і однойменний острів названі на честь британського вченого і натураліста Чарльза Дарвіна. Вважається, що кілька тижнів, які він провів на Галапагоських островах у вересні 1835 року, переконали його в правильності теорії еволюції.

На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт - фото 459951
На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт - фото 459953
На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт - фото 459952
На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт - фото 459954

Читайте також: Італієць 30 років мешкав на безлюдному острові: тепер його виселяють з нього

пропозиції партнерів
Новини