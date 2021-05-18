На Галапагоських островах зруйнувалася знаменита Арка Дарвіна: фотофакт

На Галапагосах завалилася знаменита скеля Арка Дарвіна, яка була популярною серед дайверів. Про це повідомили у Міністерстві навколишнього середовища Еквадору.

Арка Дарвіна розташовувалася буквально за кілометр від безлюдного острова Кулпеппер, що входить до складу архіпелагу. Галапагоські острови належать Еквадору. Судячи зі знімка, який опублікували у мережі, зруйнувався звід арки. Над морем тепер височіють лише два кам'яних стовпи. За даними представників відомства, обвалення скелі пов'язана з природною ерозією.

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Галапагоси відомі своєю різноманітністю флори і фауни. Вони популярні у туристів, які приїжджають туди зі всього світу. Ці острови в XIX столітті досліджував відомий вчений Чарльз Дарвін.

Що відомо про Галапагоські острови?

Галапагоські острови розташовані за 900 км на захід від узбережжя Еквадору і на них поширюється юрисдикція цієї країни. На чотирьох найбільших островах проживає близько 30 тисячі осіб. Всього архіпелаг складається з 234 островів, острівців і скель вулканічного походження. Арка і однойменний острів названі на честь британського вченого і натураліста Чарльза Дарвіна. Вважається, що кілька тижнів, які він провів на Галапагоських островах у вересні 1835 року, переконали його в правильності теорії еволюції.

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