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В Італії на стінах будинків показують фільми

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Уривки фільмів показують на стінах будинків - фото 1
Уривки фільмів показують на стінах будинків

На стінах італійських будинків показують уривки класичних фільмів. Автори ідеї – організатори паралельної програми Римського кінофестивалю Alicenella Città Фабіа Беттіні і Джанлукке Джанелл.

Вони пояснили, що показувати стрічки повністю неможливо через авторські права. Однак впевнені, що навіть уривки здатні "відправити людей спати з легким серцем".

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Так, італійці вже подивилися уривки з "Спілки мертвих поетів" Біллі Елліота, а також з фільмів "Новий кінотеатр Парадізо", "Солодке життя", "Небо над Берліном", "Диво в Мілані", "Великий диктатор", "Коти- аристократи". Організатори також приймають заявки.

Перегляд починається о 22.00 за місцевим часом.

Естафету швидко підхопили інші італійські міста Піза, Турин, Палермо й інші, де вечорами на стіни будинків проєктують епізоди з відомих стрічок.

Нагадаємо, що попри введення карантину в країні, італійці не збираються падати духом. У ніч з 9 на 10 березня Італію повністю закрили на карантин. Попри це італійці виходять на балкони, аби співати пісень. Мешканці Неаполя, наприклад, виконали гімн місцевого футбольного клубу, вигукуючи "Такі, як ми, не здаються! Ми всі разом!" і "Давай, Італія! Давай, Неаполь!"

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Джерело: Deadline
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