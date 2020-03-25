Священник провів службу онлайн, але випадково увімкнув віртуальні маски: курйозне відео

Пандемія COVID-19 змусила перейти у режим віддалено роботи не лише офісних працівників, а й одного винахідливого священника з Італії. Проте під час служби онлайн щось пішло не так.

Так, недавно італійський священник провів онлайн-службу в Facebook, але випадково включив фільтри.

І ще: Хлопець на самоізоляції відправив пса в магазин: улюбленець впорався із завданням (фото)

Тож частину стріму служитель церкви провів то в космічному шоломі, то в блискітках, то в окулярах і капелюсі Волтера Вайта з серіалу "Пуститися берега". Користувачі Twitter припустили, що фільтри були включені навмисно.

In Italy today, a priest decided to live-stream a mass due to COVID-19. Unfortunately he activated the video filters by mistake. pic.twitter.com/zu2qwAlCyT — Gavin Shoebridge (@KiwiEV) March 24, 2020

Читайте також: Викладач з США провів урок з геометрії у VR-грі Half-Life: Alyx: відео