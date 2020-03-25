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Священник провів службу онлайн, але випадково увімкнув віртуальні маски: курйозне відео

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Священник провів службу онлайн, але випадково увімкнув віртуальні маски: курйозне відео - фото 1

Пандемія COVID-19 змусила перейти у режим віддалено роботи не лише офісних працівників, а й одного винахідливого священника з Італії. Проте під час служби онлайн щось пішло не так.

Так, недавно італійський священник провів онлайн-службу в Facebook, але випадково включив фільтри.

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Тож частину стріму служитель церкви провів то в космічному шоломі, то в блискітках, то в окулярах і капелюсі Волтера Вайта з серіалу "Пуститися берега". Користувачі Twitter припустили, що фільтри були включені навмисно.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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