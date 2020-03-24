В Італії виписали з лікарні "пацієнта №1": як він себе почуває

В італійському муніципалітеті Павія виписали з лікарні 38-річного жителя міста Кодоньо, котрий став "пацієнтом №1", з якого почався локальний спалах коронавірусу в Ломбардії.

Зазначається, що чоловік на ім'я Маттіа увечері 19 лютого був госпіталізований в лікарню міста Лодіджані, а потім переміщений в украй важкому стані в реанімацію лікарні Павії. 9 березня він почав дихати самостійно.

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До моменту виявлення захворювання чоловік вже встиг заразити кількох людей, включаючи своїх родичів. Батько чоловіка згодом помер, тоді як вагітна дружина, яка перенесла захворювання в легкій формі, була виписана майже два тижні тому. Після своєї виписки з лікарні чоловік записав аудіозвернення, в якому закликав людей залишатися вдома, щоб запобігти поширенню інфекції.

"Важко сказати, що зі мною сталося, я пам'ятаю госпіталізацію, я був 18 днів у реанімації, а потім в інфекційному відділенні, де я почав контактувати з реальним світом і знову самостійно дихати", – розповів Маттіа.

Порадивши людям не виходити з дому, він попросив поважати його особисте життя: "Я хочу забути цей трагічний досвід і повернутися до нормального життя". У повідомленні говориться, що лікарі так і не змогли зрозуміти, де Маттіа заразився коронавірусом: він не бував у Китаї. Там був знайомий Маттіа, з яким вони вечеряли напередодні, але у того коронавірусу не виявили.

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