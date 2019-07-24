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В Італії на продаж виставили український позашляховик

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ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік - фото 1
ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік / Kolesa

У невеликому південному італійському місті Матера на продаж виставили український позашляховик ЛуАЗ-969 1988 року випуску. За нього хочуть 2 150 евро.

Судячи з усього, це експортний варіант ЛуАЗ-969. Модель деякий час продавалася в Європі, але попит на неї був невеликий.

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Продавець каже, що український позашляховик має пробіг 52 000 км. Не дуже багато для автомобіля, випущеного тридцять років тому. Не можна сказати, що він у хорошому стані. Якщо придивитися, то помітна іржа на кузові. Та й салон залишає бажати кращого. Машина явно потребує відновлення. Новому власникові доведеться вкласти деякі кошти, щоб привести цей ЛуАЗ до ладу.

В Італії на продаж виставили український позашляховик - фото 342943

В Італії на продаж виставили український позашляховик - фото 342940

В Італії на продаж виставили український позашляховик - фото 342941

В Італії на продаж виставили український позашляховик - фото 342942

Варто відзначити, що в кінці 1970-х років ЛуАЗ-969М брав участь в автосалоні в Турині. Можливо, відтоді італійці проявили інтерес до цієї моделі. Нагадаємо, що ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік. Цей автомобіль мав кілька версій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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