В Італії на продаж виставили український позашляховик

ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік / Kolesa

У невеликому південному італійському місті Матера на продаж виставили український позашляховик ЛуАЗ-969 1988 року випуску. За нього хочуть 2 150 евро.

Судячи з усього, це експортний варіант ЛуАЗ-969. Модель деякий час продавалася в Європі, але попит на неї був невеликий.

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Продавець каже, що український позашляховик має пробіг 52 000 км. Не дуже багато для автомобіля, випущеного тридцять років тому. Не можна сказати, що він у хорошому стані. Якщо придивитися, то помітна іржа на кузові. Та й салон залишає бажати кращого. Машина явно потребує відновлення. Новому власникові доведеться вкласти деякі кошти, щоб привести цей ЛуАЗ до ладу.

Варто відзначити, що в кінці 1970-х років ЛуАЗ-969М брав участь в автосалоні в Турині. Можливо, відтоді італійці проявили інтерес до цієї моделі. Нагадаємо, що ЛуАЗ-969 в Луцьку випускали з 1966 року по 2002 рік. Цей автомобіль мав кілька версій.

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