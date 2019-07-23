Як прибрати подряпини в машині: прості поради

Експлуатація авто не обходиться без появи подряпин на пластикових деталях салону. Є кілька простих способів повернути машині привабливий вигляд.

Полірування пластику. Пластик в авто можна відполірувати, однак проводити процедуру потрібно тільки за допомогою спеціальних засобів, які продають в магазинах. У складі поліролів є абразивні частинки, за допомогою яких видаляються подряпини, а також віск, що допомагає повернути пластику колишній зовнішній вигляд.

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Використовувати коректор. Можна вдатися до використання олівця-коректора, зазвичай вони підходять для усунення глибоких подряпин. У них міститься речовина, яка частково заповнює простір, що утворився, роблячи сліди менш помітними. Після застосування такого засобу потрібно обов'язково провести полірування пластикових деталей, покрити їх воском.

Прогрів подряпин феном. Будівельний фен зазвичай використовують при появі подряпин на великій площі. Він прогріває пластик, через що пошкодження зникають. Під час процедури дуже важливо не перегріти матеріал, інакше він попливе і виправити недоліки стане набагато складніше.

Запальничка. Досвідчені водії використовують для усунення подряпин звичайні запальнички, цей метод перевірений часом і виявляється дуже дієвим, якщо застосовувати його з обережністю.

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