В Італії люб'язні сусіди зробили подарунок "надто худій" блогерці – відео

Італійці відомі своєю доброзичливістю та любов'ю до смачної їжі, але чимало людей навіть не здогадуються, наскільки в Італії можуть бути турботливі та милі сусіди. Тому це відео від тревел-блогерки неабияк дивує!

Тревелблогерка зі США Тін Кірбі прославилась у TikTok після того, як розповіла про своїх неймовірних сусідів. Дівчина разом з чоловіком активно мандрує світом, а зараз оселилась в Італії. Саме там вона стикнулась з дуже люб'язними людьми. Виявилось, що у будинку поверхом нижче розташована пекарня з турботливими працівниками, пише Радіо MAXIMUM.

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У своєму новому відео, яке стало вірусним в мережі, Тін показала раптову доставку від пекарів. Річ у тому, що італійці занепокоїлись через худорлявість блогерки, тому принесли їй безплатно різні смаколики.

Коли живеш над пекарнею в Італії, і вони думають, що ти надто худа, – зазначила дівчина.

До слова, саме такий вигляд має Тін (гортайте галерею):

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