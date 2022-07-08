На борту є таємні кімнати: працівниця круїзного лайнера здивувала мережу

Чимало людей уявляє круїзні лайнери, як ідеальне місце для відпочинку та подорожей. Але на борту є особливі каюти, про існування яких відвідувачі й не підозрюють.

Австралійка Лорен активно веде свій блок у TikTok та працює стюардесою на круїзному лайнері. Нещодавно дівчина вирішила розкрити деталі своєї роботи, чим неабияк здивувала користувачів. Виявилось, що на кожному лайнері є дві таємні каюти, про які більшість людей і не здогадується, пише Радіо MAXIMUM.

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Є деякі шалені речі на круїзних лайнерах, про які ви, як гість, можете не знати. Це досить моторошно: на борту є морг, а ще на борту є в'язниця, – зауважила авторка.

Що й казати, якщо працівниця сама дізналась про це випадково. Їй довелось стати свідком того, як одного із гостей виносили з моргу. Це було доволі травматичним досвідом, через який Лорен навіть замислилась над тим, щоб змінити роботу.

Що ж до в'язниці, то на борту є приміщення з відповідним облаштуванням, щоб туди можна було перемістити зловмисників на період, поки лайнер не пришвартується до берега.

Але й це не всі несподіванки, адже на багатьох суднах просто не існує каюти під номером 13. Такі забобони дещо насторожують Лорен, адже у сучасному світі та сучасному судні це не додає спокою. Зате ролик з несподіваними фактами про лайнери зібрав понад 878 тисяч переглядів та більше як 85 тисяч вподобайок.

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