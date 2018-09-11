В Італії хочуть заборонити торгівлю в неділю

В Італії можуть зачиняти магазини щонеділі / Culture Trip

Торгівля в неділю "руйнує італійські сім'ї" і повинна бути обмежена, заявив міністр праці Італії Луїджі ді Майо, оголосивши про плани уряду заборонити магазинам торгувати в традиційний день відпочинку.

"Ми повинні знову почати регулювати час закриття і відкриття магазинів", – заявив ді Майо, повідомивши, що уряд запропонує відповідний законопроект протягом року.

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Міністр уточнив, що не всім магазинам доведеться закриватися в неділю. Згідно з його пропозицією, працювати в неділю зможе кожен четвертий магазин за принципом ротації.

У неділю може працювати кожен четвертий магазин / Grounded Traveler

У святкові дні винятку будуть зроблені для туристичних магазинів і під час періоду передріздвяного шопінгу в грудні.

Водночас, як стверджує ді Майо, нововведення позитивно вплинуть на працівників, які змушені працювати протягом тижня, роздрібні торговці впевнені, що вони приведуть до масових звільнень.

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