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Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу

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Український паспорт посів 24 місце - фото 1
Український паспорт посів 24 місце / Keddr

Згідно з рейтингом Global Passport Power Rank, "найсильнішими" паспортами, які відкривають двері в більшість країн світу, володіють жителі Сінгапуру.

Щорічний рейтинг Passport Index складають на основі даних, які надсилають 193 країни ООН. Його спонсорує одна з найбільших фірм з фінансового консультування Arton Capital.

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Згідно із задумом, найсильнішим посвідченням особи у світі визнають ті паспорти, за якими можна в'їхати без візи в найбільше число країн.

Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу - фото 275305

Найсильнішими паспортами світу володіють жителі Сінгапуру: їм надано безвіз у 127 країн світу, а 39 країн готові видавати візу при в'їзді. При цьому тільки 32 країни зажадали б від сінгапурців візу за будь-яких обставин.

За містом-державою, що по праву посіло перше місце, йдуть Німеччина, Данія, Фінляндія, США, Південна Корея і Люксембург. На думку укладачів рейтингу, громадяни цих країн мають паспорти другого "силового" розряду.

Український паспорт посів 24 місце в загальному рейтингу. Він дає право на безвізовий в'їзд у 90 країн світу. У 41 країні українці можуть отримати візу після прибуття, але в 67 країнах усе ще потребують віз.

Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу - фото 275304

На останній сходинці розташувався Афганістан. Власники цього паспорта можуть відвідати без віз п'ять країн, ще у 25-ом їм видадуть візи після прибуття.

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Джерело: Time
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