Названі найкращі країни для туризму

Всесвітня туристична організація опублікувала доповідь, в якій представлений рейтинг найбільш популярних країн серед туристів.

На першій позиції опинилася Франція. Згідно з даними фахівців, Францію відвідали в 2018 році 86,7 мільйонів туристів. Слідом йде Іспанія з показником в 81,8 мільйонів туристів, а замикають список США – 75,9 мільйонів.

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Названі найкращі країни для туризму

В першу десятку також увійшли Китай (60,7 мільйона), Італія (58,3 млн.), Мексика (39,3 млн.), Великобританія (37,7 млн.), Туреччина (37,6 млн.). Замикають рейтинг Німеччина (37,5 млн.) і Таїланд (35,4 млн.).

Названі найкращі країни для туризму

Укладачі рейтингу відзначають, що він заснований виключно на кількості приїжджих туристів, а не на сумах, витрачених у кожній з країн. Якщо ж мова йде про витрачені кошти, то тут лідирують США, де туристи залишили 210,7 мільярдів у 2017 році. Далі йдуть Іспанія, Франція, Таїланд і Великобританія.

Названі найкращі країни для туризму

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