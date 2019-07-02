В Іспанії жінку висадили з літака, і ось чому

Пасажирку британського лоукостера EasyJet Харрієт Осборн висадили з літака. В авіакомпанії кажуть, що це довелося зробити через те, що жінка поводилася неналежним чином.

Авіакомпанія EasyJet попросила Харрієт Осборн змінити відвертий топ після того, як інші пасажири висловили обурення з приводу її одягу.

І ще: Названо найкращі дешеві авіакомпанії світу

У EasyJet – найбільшій бюджетній авіакомпанії Великобританії – сказали, що їм довелося висадити жінку з літака з Малаги до Станстеду 23 червня, тому що вона поводила себе "неналежно". Персонал назвав її топ занадто відкритим, додавши, що крізь нього було добре видно соски. Авіакомпанія надала жінці додаткову верхній одяг, одягнувши який, вона отримала б дозвіл подорожувати далі.

За словами представника авіакомпанії, Харрієт погодилася одягнути що-небудь зверху, але продовжила поводитися зухвало та хамила персоналу.

Наш бортовий і наземний екіпаж навчений оцінювати ситуацію і діяти швидко й адекватно. Ми не терпимо образливої чи загрозливої поведінки стосовно наших співробітників, – додав представник EasyJet.

Випадок стався незабаром після ще одного інциденту, коли на літаку ЕasyJet полетіла валіза 88-річної леді з Лутон до Бордо, а його господиня залишилася в аеропорту. Джой Бертон – мешканка Бедфордширу – прибула на базу ЕasyJet якраз вчасно, щоб вилетіти на південний захід Франції. Вона летіла в Бордо, щоб побачити свого сина, а інший син здійснив чотиригодинний переліт з Кентербері, щоб відвезти літню маму до аеропорту. Він допоміг їй зареєструвати багаж і попрощався з нею, коли жінка пройшла контрольно-пропускний пункт за 90 хвилин до відправлення.

Однак щось пішло не так з операцією наземного обслуговування, яка повинна була надати Джон Бертон спеціальну допомогу, і жінка пропустила рейс. Представник авіакомпанії вибачився, сказавши, що "розуміє, наскільки це буде важко для неї". Він додав, що EasyJet щорічно перевозить понад 500 000 пасажирів, які потребують особливої ​​допомоги. Торік задоволеність клієнтів цієї групи склала 83 відсотки.

Нагадаємо, що понад місяць тому українка влаштувала справжній переполох на борту літака. Під час польоту до Барселони з Києва, п'яна жінка влаштувала скандал і кидалася на пасажирів.

Цікаво знати: Ось чому професія бортпровідника не така вже й романтична