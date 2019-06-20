Названо найкращі дешеві авіакомпанії світу

Малайзійський лоукостер AirAsia очолив рейтинг найкращих бюджетних авіакомпаній 2019 року за версією британської маркетингової компанії Skytrax. Результати конкурсу опубліковані на офіційному сайті компанії.

Так, першу сходинку рейтингу посів лоукостер AirAsia, на другому місці у списку опинився британський перевізник easyJet, а третю позицію посіла норвезька авіалінія Norwegian.

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Лоукостер AirAsia – найкращий

Також до рейтингу ТОП-10 найкращих бюджетних авіаліній увійшли американська Southwest Airlines, AirAsiaX, австралійська Jetstar Airways, канадська WestJet, індійська Indigo, ірландська Ryanair і німецька Eurowings.

В червні рейтинг найкращих авіаліній 2019 року, на думку компанії Skytrax, очолила національна авіакомпанія Катару Qatar Airways. На другому місці опинилася Singapore Airlines, а третю сходинку посів ANA All Nippon Airways.

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