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Названо найкращі дешеві авіакомпанії світу

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Найкращі дешеві авіакомпанії - фото 1
Найкращі дешеві авіакомпанії / hypno-culture

Малайзійський лоукостер AirAsia очолив рейтинг найкращих бюджетних авіакомпаній 2019 року за версією британської маркетингової компанії Skytrax. Результати конкурсу опубліковані на офіційному сайті компанії.

Так, першу сходинку рейтингу посів лоукостер AirAsia, на другому місці у списку опинився британський перевізник easyJet, а третю позицію посіла норвезька авіалінія Norwegian.

До слова: Науковці розповіли, чому не варто надто часто подорожувати літаками

Лоукостер AirAsia – найкращий - фото 335565
Лоукостер AirAsia – найкращий

Також до рейтингу ТОП-10 найкращих бюджетних авіаліній увійшли американська Southwest Airlines, AirAsiaX, австралійська Jetstar Airways, канадська WestJet, індійська Indigo, ірландська Ryanair і німецька Eurowings.

В червні рейтинг найкращих авіаліній 2019 року, на думку компанії Skytrax, очолила національна авіакомпанія Катару Qatar Airways. На другому місці опинилася Singapore Airlines, а третю сходинку посів ANA All Nippon Airways.

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Джерело: airlinequality
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