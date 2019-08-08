В Іспанії чоловік викинув холодильник, через що отримав шалений штраф

Працівник компанії, що займається переробленням побутового електронного обладнання в Альмерії, викинув холодильник з моста в ущелину на півдні Іспанії. Цей процес зняв на відео його друг, після чого ролик був опублікований в інтернеті.

Після скарг користувачів чоловіка знайшла поліція, яка наказала йому дістати холодильник і утилізувати його належним чином. Пізніше було знайдено відео, як він викидав і пральну машину.

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У результаті іспанця оштрафували на 45 тисяч євро і звільнили з роботи. Компанії, в якій працював порушник, також загрожує штраф у розмірі до 300 тисяч євро.

Коли поліція провела перевірку фірми, вона виявили у дворі 50 пральних машин і 20 холодильників, при цьому не було ніяких контейнерів для їх зберігання. Власники не змогли надати доказів того, що протягом останніх 10 років вони доставляли відходи побутової техніки компанії, уповноваженій їх переробляти.

Холодильники містять гази, які можуть завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу, і є одними з найбільш токсичних побутових товарів, якщо їх неправильно утилізувати, як і морозильні камери і кондиціонери.

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