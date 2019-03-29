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В Instagram додадуть довгоочікувану функцію

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В Instagram буде нова функція - фото 1
В Instagram буде нова функція / imore

У соціальній мережі Instagram, можливо, в найближчому майбутньому з'явиться корисна функція для перегляду відео у новинній стрічці. Про неї давно мріють багато користувачів.

Відома блогерка Джейн Манчун Вонг поділилася на своїй сторінці в Twitter новиною про тестування в Instagram функції, яка дозволяє перемотувати відео. Зараз користувачам доводиться дивитися все відео з самого початку, щоб дійти до певного моменту. Але, якщо розробники додадуть функцію перемотування, можна буде натиснути на відеоролик, щоб він відразу перемикнувся на потрібний вам момент.

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Зараз цю можливість тестують в бета-версії, але, цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому її додадуть з черговим оновленням. Як правило, всі нововведення в першу чергу стають доступними користувачам гаджетів на Android, і лише через деякий час вони з'являються на смартфонах і планшетах під управлінням iOS.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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