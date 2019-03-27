Названо українське місто, де Instagram – найпопулярніший, і це не Київ

Агентство з комунікацій PlusOne опублікувало результати дослідження українського сегмента соціальної мережі Instagram. Аудиторія мережі зростає в Україні дуже інтенсивно і до кінця 2019 року може випередити Facebook. Торік додаток став першим в Україні серед усіх соцмереж за кількістю завантажувань.

Якщо у 2018 році Instagram користувалися близько 7,3 мільйона українців, то вже в березні 2019 цифри зросли на 50,7%: тепер соцмережею користуються 11 мільйонів українців. Для порівняння, у 2017 році додаток був тільки у 3,8 мільйона українців (це +92,1% всього за 1 рік).

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Цікаво, що серед всіх обласних центрів України найпопулярнішим Instagram виявився у Чернівцях – 71,51% користувачів. Київ на другому місці – 68,15%. У п'ятірку найкращих увійшли також Тернопіль (64,02%), Івано-Франківськ (63,73%) і Львів (63,29%). Найменше користувачів Instagram у Чернігові (33,86%) та Запоріжжі (33,53%).

За рівнем проникнення соцмережі Україна прирівнюється до Франції та Німеччини, але, виходячи з динамічного зростання, вже у 2019 році у нас є всі шанси їх випередити. Абсолютним лідером за Instagram є Туреччина – майже 50% користувачів.

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