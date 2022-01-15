В Індії пенсіонер вакцинувався 12 разів: причина вас здивує

Вакцинація від коронавірусу дозволяє не лише уникнути важкого перебігу захворювання. Як виявив наш герой, у неї є ще й інший цікавий побічний ефект. Саме це й стало причиною того, що він вакцинувався 12 разів.

84-річний мешканець Індії Брахамдєв Мандал 12 разів зробив щеплення від коронавірусу. Зробив він це нелегально. Пенсіонер каже, що це допомогло йому позбутися болю у суглобах і спині. Про це розповідає видання Daily Mail.

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Також Брахамдєв стверджує, що після того, як він почав робити щеплення, він навіть жодного разу не застудився. Але оскільки він отримував дози вакцини незаконно, під різними документами, то ним зацікавилася поліція. Пенсіонеру вже висунули низку звинувачень, але через вік суд може проявити до нього поблажливість.

Лікарі вважають, що здоров'ю чоловіка після 12 щеплень нічого не загрожує. Якось він отримав дві вакцини з різницею у пів години. Але, як він стверджує, жодних побічних ефектів він у себе не спостерігав.

Раніше в Україні дозволили повнолітнім громадянам щепитися від COVID-19 третьою дозою. У МОЗ розповіли, яку бустерну вакцину обрати у залежності від попередніх виробників. Так, українці, які отримали два перші щеплення вакциною CoronaVac, зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer. При цьому ті, хто отримав перші прививки препаратами Moderna, Pfizer або AstraZeneca, зможуть вибрати бустерну вакцину.

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