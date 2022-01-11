Хто не зможе обрати Moderna для бустерної дози вакцини

В Україні дозволили повнолітнім громадянам щепитися від COVID-19 третьою дозою. У МОЗ розповіли, яку бустерну вакцину обрати у залежності від попередніх виробників.

Так, українці, які отримали два перші щеплення вакциною CoronaVac, зможуть ревакцинуватися вакциною Pfizer, пише Helsi. При цьому ті, хто отримав перші прививки препаратами Moderna, Pfizer або AstraZeneca, зможуть вибрати бустерну вакцину.

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Які вакцини рекомендують обрати для бустерної дози у МОЗ

Moderna або Comirnaty від Pfizer на вибір , якщо перші дві дози ви отримували Moderna/Pfizer/AstraZeneca.

, якщо перші дві дози ви отримували Moderna/Pfizer/AstraZeneca. Тільки Comirnaty від Pfizer, якщо перші дві дози виконані вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech.

Нагадаємо, бустерну вакцину можна вводити, коли пройде 6-9 місяців після другої дози.

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