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Коронавірус Новорічні свята

Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

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Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома - фото 1

Університет Джонса Хопкінса показав, як вакцини захищають організм людини від Covid-19 за допомогою уривка з фільму "Сам удома". Пропонуємо й вам подивитися на сцену з культового новорічного кіно під іншим кутом.

За сюжетом ролика, до будинку головного героя проникли грабіжники "Дельта" та "Омікрон". Щоб урятуватися, Кевін кидається у них "вакциною". Препарат нейтралізує "Дельту", але «Омікрону» вдається вціліти, проте герой запускає в нього "бустерну дозу вакцини", після чого новий штам коронавірусу теж падає.

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"Нагадуємо, що вакцинація та ревакцинація – ваша найкраща лінія захисту від важких захворювань, які викликає Covid-19", – зазначили в університеті Хопкінса.

"Це моє тіло, я маю його захищати!" — підписали ролик в університеті, перефразувавши цитату з фільму "Це мій дім, я маю його захищати!".

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