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В Еквадорі грабіжники увірвалися у будинок дівчини під час уроку в Zoom: відео

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В Еквадорі грабіжники увірвалися у будинок дівчини під час уроку в Zoom: відео - фото 1

У місті Амбато в Еквадорі грабіжники увірвалися в будинок до дівчини під час дистанційного уроку в Zoom. Інші студенти помітили це і викликали поліцію.

На записі з уроку видно, як кілька чоловіків в масках вриваються в будинок, відштовхують дівчину від комп'ютера і забирають техніку. Як тільки студенти побачили це, вони повідомили викладачеві і подзвонили в поліцію.

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Пізніше влада повідомила, що затримали чотирьох осіб, підозрюваних в пограбуванні.

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Джерело: ladbible
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