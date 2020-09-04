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Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео)

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Пробила стелю: епічна поява мами тіктокерки підірвала мережу (відео) - фото 1

Мешканка США Ліз Сан Міллан записувала відеоролик для TikTok, але у цей момент щось пішло не так. Дівчина вирішила заспівати свою улюблену композицію на камеру, однак у кадрі несподівано з'явилася її мама і стала зіркою мережі.

Так, як видно з відео, американка Ліз Сан Міллан тільки почала співати, як сталося непоправне. За її спиною звалилася частина стелі і в дірі показалася мама дівчини.

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Жінка, в той час, як її дочка записувала відео, вирушила на горище, щоб знайти валізу. Однак частина підлоги обвалилася і вона впала в кімнату Ліз. На щастя, ніхто сильно не постраждав.

Епічна поява мами в кадрі набрала понад два мільйони лайків і 48 тисяч коментарів.

@lizjsm_

live footage of my mom telling me to break a leg ##FreezeFramePhoto ##GardenProject ##shesokay ##breakaleg ##ceiling ##musical ##fyp

♬ original sound - lizjsm_

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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