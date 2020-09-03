Тіктокерка показала, що ховає злив кухонної раковини: неприємне відео

Британка зняла на відео прибирання на кухні, і до такого навряд чи були готові в мережі. Зате крім огиди блогерка показала і лайфхак.

Британка Наташа Віттс активно веде профіль в TikTok, де знімає різноманітні лайфхаки для того, щоб вдома було чисто і затишно. Нещодавно дівчина дійшла і до прибирання на кухні, де вирішила прочистити злив у кухонній раковині. Те, що вона побачила під захисною решіткою, викликало багато питань. Адже коричневий слиз захопив увесь простір.

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На щастя, Наташа показала ще й те, як його позбутись. Доволі мало людей під час наведення ладу доходять до чистки раковини, але цей лайфхак точно варто знати.

Віттс нанесла на все миючий засіб і щіткою стерла слиз, після чого додала соду з оцтом і залила все гарячою водою. Результат потішив усіх, а ролик за кілька днів зібрав майже пів мільйона переглядів.

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