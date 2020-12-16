Чоловік випадково впустив iPhone з літака, який вцілів і зняв падіння на відео

У Бразилії під час зйомки з невеликого літака еколог і режисер-документаліст Ернесто Галіотто впустив свій iPhone на землю. Телефон не тільки уцілів, але й зняв свій шлях під час падіння. Інцидент стався під час прольоту над Прайя-ду-Перо в районі озер Ріо-де-Жанейро.

Документаліст Ернесто Галіотто вирішив зняти на свій iPhone 6 види природи з висоти пташиного польоту. В якийсь момент чоловік виставив телефон у вікно літака і випадково впустив його. Смартфон пролетів 300 метрів за 15 секунд і впав на пляжі за 200 метрів від берега.

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Постраждала тільки захисна плівка екрану. Після падіння iPhone ще півтори години записував відео. Коли Ернесто Галіотто на наступний ранок приїхав за ним, то у гаджета залишалося ще 16% заряду.

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