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AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple

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AirPods Max: характеристики навушників

Компанія Apple представила свої перші повнорозмірні бездротові навушники. Називається новинка AirPods Max. У продаж надійдуть вже 15 грудня поточного року.

Характеристики AirPods Max

Apple розширила лінійку бездротових навушників AirPods новою накладною моделлю класу high-end, яка має "оригінальний акустичний дизайн". AirPods Max представлені у п'яти кольорах: срібний, космічний сірий, небесний синій, рожевий та зелений.

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AirPods Max

Повідомляється, що конструкція корпусу виконана з дихаючої тканини з ефектом пам'яті, внаслідок чого досягається ідеальний розподіл ваги і тиску на голову користувача. Чашки навушників створені з анодованого алюмінію, кожна може повертатися незалежно від іншої.

На правій чашці розмістили коліщатко Digital Crown, таке ж, як на смарт-годинниках Apple Watch. З його допомогою користувач зможе регулювати гучність, вмикати або вимикати режими шумоподавлення і прозорості, зупиняти програвання, вибирати треки, використовувати Siri і навіть відповідати на дзвінки. Так, за звучання відповідає якийсь ексклюзивний 40-мм драйвер, створений самою Apple.

За функцією шумоподавлення стежать аж 8 окремих мікрофонів. 6 з них розташовані зовні (вловлюють шуми з вулиці, в приміщеннях і так далі), ще 2 розміщені всередині для оцінки звуку, який чує власник AirPods Max.

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438421

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438422

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438423

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438424

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438426

Час роботи AirPods Max

У Apple стверджують, що AirPods Max пропрацюють 20 годин на повному заряді. І це при увімкненому шумоподавленні або активованому прозорому режимі. Ті ж 20 годин вони протримаються в режимі перегляду відео з використанням просторового аудіо.

Зарядка протягом 5 хвилин забезпечить 1,5 години часу роботи.

AirPods Max: ціна навушників

Навушники доступні для попереднього замовлення у США за 549 доларів. Продажі стартують 15 грудня.

AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple - фото 438425

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Джерело: apple
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