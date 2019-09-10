В Антарктиді вперше в історії пройде марш за тварин

В Антарктиді на українській антарктичній станції Академік Вернадський 15 вересня вперше в історії відбудеться марш за тварин. Всеукраїнський марш за тварин пройде з ініціативи гуманістичного руху UAnimals відбудеться втретє

В цьому році підтримати Всеукраїнський марш за тварин і UAnimals вирішили учасники експедиції на українській антарктичній станції Академік Вернадський.

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"Питання захисту тварин актуальне через наявність великої кількості місць-пережитків минулого, де тварин використовують як ресурс. Вважаю, що у 21 столітті людина при здоровому глузді не має морального права допускати жорстокого поводження і знущання з тварин. Не кажучи вже про те, щоб платити гроші за спектакль, в якому виступає змучена тварина", – зазначає учасник 24-ї Української антарктичної експедиції Олександр Квятковський.

Всеукраїнський марш за тварин має 11 ключових вимог: від заборони цирків з тваринами і дельфінаріїв, хутрових ферм і контактних зоопарків до впровадження дієвої системи покарання за жорстоке ставлення до тварин.

Всеукраїнський марш за тварин одночасно пройде у 24 містах України і Антарктиді 15 вересня в 12.00. У Києві подія стартує в парку Шевченка.

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