Укрзалізниця попрощається з легендарними підстаканниками

В Укрзалізниці вирішили змінювати не лише вагони та умови, а й ледь не легендарні підстаканники. Вони отримають новенький сучасний вигляд – детальніше далі.

Укрзалізниця планує відмовитись від однієї з давніх родзинок мандрів на потягу, а саме від підсклянників. Про це розповів глава ПАТ Євген Кравцов на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Звісно ж, повністю підсклянники не зникнуть, але отримають новий дизайн.

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"Замість традиційних підстаканників обговорюємо такий варіант. Що скажете?" – зазначив Кравцов і додав фото оновлень. Однак не всі коментатори оцінили таке нововведення, зазначивши, що це не екологічно, адже всередині можна побачити одноразовий стакан. Діліться своїми думками у коментарях.

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