Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Валентина Голос країни

Як звучить один з найдавніших духових інструментів: йому 17 тисяч років

  • 17
Інструмент називається конха - фото 1
Інструмент називається конха / AP

Команда французьких вчених записала, як звучить один з найдавніших духових інструментів – морська раковина. На ній грали ще 17-18 тисяч років тому. Артефакт виявили у печері у Франції у 1931 році, але тоді археологи припустили, що це просто пошкоджена ритуальна чаша.

Відтоді 31-сантиметрова раковина припадала пилом в одному з місцевих музеїв, поки до неї не дісталися сучасні дослідники з університету Тулузи.

Це цікаво: На Марсі й Землі виявили один і той самий мінерал

Духові інструменти з раковин називають конхами. Їх знаходять не вперше, але цей екземпляр – найдавніший з-поміж виявлених.

Археологи звернули увагу на експонат у 2016 році. Оглядаючи раковину, вони відзначили кілька її особливостей: відламаний наконечник на витку (він дозволяв дути у раковину) й отвори на зовнішній губі.

Як звучить один з найдавніших духових інструментів: йому 17 тисяч років - фото 447337

Дослідження показало, що ці модифікації не випадкові: отвори виконали люди, щоб витягувати звуки. Як припустили археологи, на інструменті грали під час здійснення ритуалів.

Щоб перевірити свою теорію, учені звернулися до свого колеги-музикознавця з університету. Тому вдалося витягти звуки, відповідні нотам C і D.

Музикант грав на інструменті за допомогою мундштука – як показав аналіз раковини, стародавні люди теж використовували його. Швидше за все, цю частину музичного інструменту робили з порожнистої пташиної кістки – на це вказали сліди органічного матеріалу близько отвору на витку.

Щоб визначити вік конхи, археологи провели радіовуглецевий аналіз матеріалу з печери, який був у тому ж шарі, що і раковина.

Тепер команда планує надрукувати 3D-копію раковини, щоб вивчати її музичну копію. Можливо, на інструменті зіграють і в самій печері, де знайшли оригінал.

Читайте також: Названо пісню, яка найбільше мотивує людей на карантині: гайда слухати

Джерело: NY Times
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Що бісить працівника секс-шопу – ніяких табу: 18+
  • 09 лютого, 16:21
  • 6422
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1254
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 лютого, 16:20
  • 753
Загрузка...
Новини