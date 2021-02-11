Як звучить один з найдавніших духових інструментів: йому 17 тисяч років

Команда французьких вчених записала, як звучить один з найдавніших духових інструментів – морська раковина. На ній грали ще 17-18 тисяч років тому. Артефакт виявили у печері у Франції у 1931 році, але тоді археологи припустили, що це просто пошкоджена ритуальна чаша.

Відтоді 31-сантиметрова раковина припадала пилом в одному з місцевих музеїв, поки до неї не дісталися сучасні дослідники з університету Тулузи.

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Духові інструменти з раковин називають конхами. Їх знаходять не вперше, але цей екземпляр – найдавніший з-поміж виявлених.

Археологи звернули увагу на експонат у 2016 році. Оглядаючи раковину, вони відзначили кілька її особливостей: відламаний наконечник на витку (він дозволяв дути у раковину) й отвори на зовнішній губі.

Дослідження показало, що ці модифікації не випадкові: отвори виконали люди, щоб витягувати звуки. Як припустили археологи, на інструменті грали під час здійснення ритуалів.

Щоб перевірити свою теорію, учені звернулися до свого колеги-музикознавця з університету. Тому вдалося витягти звуки, відповідні нотам C і D.

Музикант грав на інструменті за допомогою мундштука – як показав аналіз раковини, стародавні люди теж використовували його. Швидше за все, цю частину музичного інструменту робили з порожнистої пташиної кістки – на це вказали сліди органічного матеріалу близько отвору на витку.

Щоб визначити вік конхи, археологи провели радіовуглецевий аналіз матеріалу з печери, який був у тому ж шарі, що і раковина.

Тепер команда планує надрукувати 3D-копію раковини, щоб вивчати її музичну копію. Можливо, на інструменті зіграють і в самій печері, де знайшли оригінал.

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