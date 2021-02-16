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Археологи розповіли про нові знахідки біля Стоунхенджу

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Стоунхендж - фото 1
Стоунхендж / gettyimages

Археологи виявили поховання епохи неоліту, а також знаряддя праці і кераміку бронзового століття поруч зі знаменитим Стоунхенджем.

Дослідження проводилася в рамках підготовки території для будівництва автотраси, яка з'єднає Лондон з південним заходом Англії.

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Фахівці виявили могилу жінки віком 20-30 років, похованої близько 4500 років тому. Судячи зі знахідок, поховання належить до культурної традиції дзвоноподібних кубків – археологічної культури пізнього неоліту і раннього бронзового століття Західної і Центральної Європи. До речі, саме в цей період в Стоунхенджі було побудовано кілька кіл з блакитних каменів.

У могилі виявлений предмет циліндричної форми з чорного сланцю. Нічого схожого археологи раніше не знаходили. Можливо, це була ритуальна чаша, навмисно пошкоджена, перед тим як її поклали в могилу. Поруч з похованням були виявлені і інші сліди людської діяльності того ж періоду: фрагменти кераміки, кремнієві інструменти і кістки тварин.

Археологи розповіли про нові знахідки біля Стоунхенджу - фото 447959

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Джерело: wessexarch
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