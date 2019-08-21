В Англії продають аксесуари для ідеальних селфі з котами

Тепер ви зможете робити круті селфі зі своїм котом

Британська компанія Bubblegum Stuff опублікувала у своєму інтернет-магазині новий продукт – кліпсу для смартфона, яка допомагає зробити вдале селфі з котом.

Пристрій складається з прищіпки та невеликого дзвіночка: кліпса кріпиться на смартфон, а дзвіночок привертає увагу пухнастого улюбленця.

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Девайс продається на сайті Bubblegum Stuff за 12 фунтів стерлінгів. Доставка здійснюється по всьому світу, так що у вас є всі шанси стати наймоднішим котоблогером.

Гаджет допоможе робити ідеальні селфі зі своїм котом

Нагадаємо, що в мережі вже є кіт, який робить ідеальні селфі. Світлини пухнастика настільки сподобалися користувачам соціальних мереж, що вони залюбки поширюють фото на своїх сторінках. Кота звати Менні, і на нього в Instagram підписані понад 500 тисяч користувачів. Ловіть його круті селфі, від яких крутиться голова.

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