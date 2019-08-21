Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності

В Англії продають аксесуари для ідеальних селфі з котами

  • 17
Тепер ви зможете робити круті селфі зі своїм котом - фото 1
Тепер ви зможете робити круті селфі зі своїм котом

Британська компанія Bubblegum Stuff опублікувала у своєму інтернет-магазині новий продукт – кліпсу для смартфона, яка допомагає зробити вдале селфі з котом.

Пристрій складається з прищіпки та невеликого дзвіночка: кліпса кріпиться на смартфон, а дзвіночок привертає увагу пухнастого улюбленця.

Вам сподобається: Ці будки для собак виглядають краще, ніж ваш дім

Девайс продається на сайті Bubblegum Stuff за 12 фунтів стерлінгів. Доставка здійснюється по всьому світу, так що у вас є всі шанси стати наймоднішим котоблогером.

Гаджет допоможе робити ідеальні селфі зі своїм котом - фото 349327
Гаджет допоможе робити ідеальні селфі зі своїм котом

Нагадаємо, що в мережі вже є кіт, який робить ідеальні селфі. Світлини пухнастика настільки сподобалися користувачам соціальних мереж, що вони залюбки поширюють фото на своїх сторінках. Кота звати Менні, і на нього в Instagram підписані понад 500 тисяч користувачів. Ловіть його круті селфі, від яких крутиться голова.

Дивіться також: Милість зашкалює: художник створює капелюшки для котів з їх власної вовни

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча українська зірка Playboy та фільмів для дорослих Глорія Сол (18+)
  • 18 серпня, 17:20
  • 1043
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 953
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1700030
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології