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В Англії фермерам заплатять по 100 тисяч фунтів, щоб вони пішли на пенсію
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Уряд Великої Британії заплатить літнім фермерам у середньому по 50 тисяч фунтів стерлінгів, щоб вони вийшли на пенсію. Максимальна сума виплати – 100 тисяч.
Її розмір залежить від площі земельних ділянок. Очікується, що на місце консервативних фермерів старшого віку прийдуть молоді екоактивні аграрії, пише BBC.
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Зараз середній вік фермерів – 59 років, чотирьом з десяти – понад 65. Міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив, що деякі з них "пручаються новим зеленим методам" ведення сільського господарства.
Тому уряд хоче надати доступ до землі молодим людям, які позитивно ставляться до застосування альтернативних джерел енергії, скорочення викидів парникових газів і захисту водойм і лісів.
Одноразова виплата дозволить літнім фермерам гідно жити на пенсії або відкрити бізнес в іншій галузі. Вона приблизно дорівнюватиме сумі грантів, які власники ділянок отримали, якби продовжили займатися сільських господарством. У середньому зараз фермеру виділяють 21 тисячу фунтів на рік.
Асоціація фермерів-орендарів (TFA) дізналася ставлення до ініціативи уряду у 360 аграріїв. Три чверті з них серйозно її зацікавилися.
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