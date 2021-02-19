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В Android 12 знайшли функцію з iOS 14, яка сподобається користувачам

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Android 12 запозичив фішку в iOS 14 - фото 1
Android 12 запозичив фішку в iOS 14

Google уже випустила Android 12 Developer Preview, а разом з цим у мережі почали з'являтися повідомлення про зміни у новій версії мобільної ОС. Судячи з усього, пошуковий гігант надихався iOS 14, адже багато нововведень повністю повторюють те, що показала Apple.

Одним з великих нововведень iOS 14 стала можливість додавання віджетів на робочі столи й об'єднання їх у так звані стопки. Це дозволяє економити місце, перемикаючись між потрібними віджетами просто свайпами.

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Точно таку ж функцію виявили ​й у Android 12. Правда, перегортання здійснюється не вертикальними, а горизонтальними свайпами. Схоже, що поки функція перебуває лише у зародковому стані, адже працює тільки з фірмовим віджетом Google "Найголовніше", що показує події календаря та погоди.

Варто відзначити, що недавно така ж функція з'явилася у популярному Android-лончер Action Launcher. Однак там вже можна налаштувати стопку на свій розсуд, додавши різні віджети.

Раніше ж інсайдери розсекретили "солодку" назву Android 12. За даними джерела, неофіційна назва нової мобільної ОС – Snow Cone. Це десерт на основі тертого льоду з сиропом, що подається у стаканчиках.

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Джерело: 4PDA
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