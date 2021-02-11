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Xiaomi розширила список смартфонів, які отримають MIUI 12.5
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Разом з презентацією глобальної версії флагманського смартфона Mi11 компанія Xiaomi оголосила, які пристрої за межами Китаю отримають оновлення до MIUI 12.5. Багато користувачів були засмучені, адже список налічував усього 16 моделей.
Тепер же Xiaomi оновила свої плани, пообіцявши випустити апдейт для більшого числа гаджетів.
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У початковому списку пристроїв, запланованих до оновлення до MIUI 12.5, не було жодної моделі бренду POCO. Неясно, чи забув виробник їх просто згадати або ж випуск прошивки для них не планувався. Утім, тепер власники принаймні двох смартфонів POCO можуть очікувати на апдейт.
Першими на початку другого кварталу 2021 року MIUI 12.5 отримають такі моделі: Xiaomi Mi11, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi10 і Mi10 Pro.
У кінці другого кварталу 2021 року оновлення почнуть отримувати й інші смартфони: Xiaomi Mi10 Lite 5G, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 9T, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Redmi 9, POCO F2 Pro і POCO X3 NFC.
Ймовірно, у перспективі оновлення стане доступним для більшого числа пристроїв. Серед ключових нововведень MIUI 12.5 варто відзначити поліпшену продуктивність системи, можливість видалити більше встановлених додатків, функцію трансляції екрана смартфона на комп'ютер під керуванням Windows 10, нові шпалери та системні звуки.
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