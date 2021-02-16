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Інсайдери розкрили солодку назву операційної системи Android 12
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Хоча Google ще не представила нову версію своєї мобільної операційної системи, у мережі продовжують з'являтися різні відомості про ревізію "зеленого робота". Зокрема, відомо солодка назва Android 12.
Згідно із черговим звітом інсайдерів, компанія не до кінця відмовилася від "солодкого" маркування номерних прошивок. Тож вона продовжує видавати Android оригінальні назви – нехай і неофіційно.
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Крім того, стало відомо, як розробники мають намір зробити керування смартфонами за допомогою однієї руки зручнішим.
За даними інсайдерів порталу XDA-Developers, у тестовій збірці Android 12 з'явився так званий "однорукий" режим роботи. Його реалізація полягає у масштабуванні екрану до 40% від повного розміру зі зрушенням у нижній кут – це дозволить власникові пристрою дотягнутися до потрібних іконок, якщо друга рука зайнята. Схожі рішення раніше представили Apple для своєї iOS і Samsung у прошивці One UI.
Активувати функцію можна двома способами – за допомогою жестів або трьохкнопочної панелі навігації. Примітно, що нововведення помітили у версії операційки з відкритим вихідним кодом (AOSP). Ймовірно, використовувати його зможуть всі виробники смартфонів з програмним забезпеченням Google.
Крім того, інсайдери розповіли про "кондитерське" маркування Android 12. За даними джерела, неофіційна назва нової мобільної ОС – Snow Cone. Це десерт на основі тертого льоду з сиропом, що подається у стаканчиках.
Дата релізу нової версії Android 12 розробниками поки не оголошена.
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