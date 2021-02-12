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Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra

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Xiaomi Mi11 Ultra показали в мережі задовго до анонсу - фото 1
Xiaomi Mi11 Ultra показали в мережі задовго до анонсу

Слідом за першими прогнозами інсайдерів про вихід "прокачаної" модифікації Xiaomi Mi11 з приставкою Ultra у мережі з'явився детальний огляд новинки, презентація якої поки так і не відбулася. Дивіться, поки його не видалили!

Відмінною рисою Xiaomi Mi11 Ultra став величезний модуль камери з функцією 120-кратного наближення та допоміжним екраном.

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У кадрі смартфон фігурує під модельним номером M2102K1G – саме його раніше помітили у базі даних індійського регулятора BIS, а також документі EEC. Примітно, що до рук автора YouTube-каналу Tech Buff PH гаджет потрапив відразу у двох кольорах корпусу: білому і чорному.

Xiaomi Mi11 Ultra оснащений 120-кратним зумом і підтримує 67-ватну швидку дротову зарядку, бездротову аналогічної потужності, а також реверсивну на 10 Вт. Характерною особливістю смартфона став масивний модуль камери, розтягнутий на всю ширину верхньої частини тильної кришки. Він містить 3 датчики з роздільною здатністю 50, 48 і 48 мегапікселів. У його правій частині також розмістився невеликий допоміжний екран.

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447463

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447464

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447465

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447466

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447467

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447468

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447469

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447470

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447471

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447472

Дивіться, поки не видалили: у мережі з'явився огляд неанонсованого Xiaomi Mi11 Ultra - фото 447473

Блогер також вказує на наявність 6,8-дюймового вигнутого OLED-дисплея з частотою оновлення 120 Гц і врізаною фронтальною 20-мегапіксельною камерою. Місткість вбудованого акумулятора Mi11 Ultra становить 5000 мАг. Відомо також, що смартфон захищений від пилу і води за стандартом IP68.

Дата презентації та ціна Ultra-версії флагмана Xiaomi поки невідомі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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