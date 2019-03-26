В Амстердамі заборонять екскурсії по Кварталу червоних ліхтарів

Уже з 2020 року туристи, які прибувають до Амстердама, не зможуть замовити екскурсію по району Де Валлен – більш відомому, як Квартал червоних ліхтарів. Це чергове рішення місцевої влади, яке спрямоване на покращення життя місцевих мешканців.

Для більшості туристів Де Валлен – місце розваг для дорослих, і мало хто замислюється над тим, що Квартал червоних ліхтарів – також житловий район.

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Для того, щоби захистити його від іноземців, які тисячами приїжджають до Амстердама, було прийняте рішення заборонити екскурсії знаменитим кварталом.

Нові правила набудуть чинності 1 січня 2020 року, а це означає, що у вас ще є час!

Міський муніципалітет вважає, що заборона дозволить розвантажити Де Валлен і позбавить його від шуму. Наразі біля будинків розпусти збирається до тридцяти екскурсійних груп водночас, що створює неабиякі незручності місцевим мешканцям.

Натовпи туристів заважають місцевим мешканцям

Зазначимо, що секс-працівники також підтримали нововведення. Під час опитування, проведеного міською владою, 80% з них відповіли, що тури негативно впливають на їхній бізнес.

Торік міська влада уже посилювала правила відвідування туристами Кварталу червоних ліхтарів. Тепер сюди будуть впускати лише гідів з відповідним сертифікатом, а групові екскурсії пізно вночі будуть заборонені всім без винятку.

В інших районах Амстердама також будуть введені нові правила проведення екскурсій. Зокрема, кількість осіб у групі зменшать з 20 до 15, і кожному з них доведеться заплатити податок за розваги.

Зазначимо, що у 2018 році Амстердам, у якому проживає 850 тисяч осіб, відвідали понад 19 мільйонів туристів. Для порівняння, цілу Україну торік відвідали 14 з лишком мільйонів туристів.

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