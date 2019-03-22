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Українці зможуть подорожувати ще до однієї країни без віз

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Безвіз України з Таїландом стартує 14 квітня - фото 1
Безвіз України з Таїландом стартує 14 квітня

Рішення влади Таїланду про скасування віз для українців, які відвідують країну з туристичною ціллю, набуде чинності 14 квітня. Чудова новина для тих, хто давно планував подорожувати до цієї екзотичної країни!

Таїланд вводить безвізовий режим для громадян України, які відвідують країну з туристичною метою, строком до 30 діб.

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При цьому можна продовжити термін перебування у Таїланді одноразово ще на 30 діб після звернення до тайської міграційної служби.

Для подорожі до Таїланду потрібно мати з собою закордонний біометричний або звичайний паспорт.

Без віз у Таїланді можна перебувати до 30 діб - фото 316215
Без віз у Таїланді можна перебувати до 30 діб

Для перебування на території Таїланду строком у понад 30 діб, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.

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Джерело: Консульська служба МЗС
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