Скільки туристів відвідали Україну у 2018 році

З України приїжджають туристи з усіх куточків світу

Почнемо зі спойлера: Міністерство економічного розвитку прагне, щоби кожного року Україну відвідували 30 мільйонів туристів. Дізнайтесь, скільки іноземних гостів відпочивало в нашій країні торік!

У 2018 році Україну відвідали 14,2 мільйона іноземців. Цю цифру планують збільшити вдвічі шляхом розвитку туристичних можливостей столиці та регіонів.

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У 2019 році на розвиток туризму України в бюджеті передбачено 17 мільйонів гривень.

У 2019 році ми плануємо представити нашу країну як цікавий туристичний напрямок на важливих міжнародних виставках у Лондоні, Сінгапурі, Барселоні та Шанхаї, – заявили у Мінекономрозвитку.

Планують збільшити потік туристів удвічі

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