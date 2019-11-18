На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів
-
- 11
Керівництво аеропорту Сан-Франциско найняло на роботу свиню для того, щоб заспокоювати пасажирів, які страждають від аерофобії. Посада дісталася свинці за вміння бути милою і доброзичливою.
П'ятирічна свиня Лілу стала частиною програми, у рамках якої тварин доставляють в аеропорт, щоб підбадьорювати пасажирів. На кожну зміну Лілу приїжджає з господинею Тетяною; та попередньо одягає свиню в форму і фарбує їй копита.
І ще: Як чоловіків змінює поява собаки: кумедне відео
Один з обов'язків Лілу – вітати пасажирів, піднімаючи одне копитце. Також вона грає на іграшковому фортепіано і позує для спільних фотографій.
Люди дуже раді відволіктися від подорожей і рутини – неважливо, чи літають вони у відпустку або відрядження, – каже Тетяна.
За її словами, Лілу змушує людей усміхатися. Ті проходять поруч, дивляться на неї і говорять: "Оу, це здорово!".
Лілу стала першою "свинею-терапевтом" у програмі, куди беруть тільки тих, хто має спокійний характер, хороші манери та відрізняються дружелюбністю. Попередньо всі тварини проходять спеціальне тренування, щоб уникнути нещасних випадків.
Читайте також: Собака, який котиться пагорбом, розвеселив мережу (відео)
-
16:51Регіна Тодоренко змусила шанувальників обговорювати її груди
-
16:41Без реклами: співзасновник Вікіпедії створив соцмережу
-
16:20Колір одягу, який може звести чоловіків з розуму
-
16:13В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів
-
15:52На Марсі різко виріс рівень кисню: вчені не знають чому
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:42У мережу злили технічні характеристики першої електронної книжки Xiaomi
-
15:33Лікарі назвали найпоширеніші помилки під час лікування кашлю
-
15:26Вчитель випадково показав учням на смарт-дошці лист інтимного характеру
-
15:15Скільки на Землі унікальних людей: відповідь учених
-
14:56У Києві обрали СтудМіс України 2019: гарячі фото красуні
-
14:44Названо найпопулярнішу причину появи зайвої ваги
-
14:33Скільки економлять власники електромобілів: цікава інфографіка
-
14:24Дружина ексдинамівця Морозюка засвітила вкрай інтимне фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:15ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
-
13:55Знімок Херсонщини переміг на престижному фотоконкурсі: це краса
-
13:44Найгарячіша гравець у покер показала пікантні фото у лісі
-
13:25Ця смачна дієта захистить організм від застуд
-
13:17Як насправді виглядає зимовий кемпінг: кумедне відео підкорює Reddit
-
12:52П'ята авеню: трейлер серіалу про космічний туризм з Х'ю Лорі
-
12:33Надя Дорофєєва спокусила Instagram відвертим фото
-
12:15Чому активісти проти Чорної п'ятниці у магазинах
-
11:45Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео
-
11:30Психолог з Гарварда розповіла, чому ми переїдаємо
-
14:15ТЕСТ: Перевір, наскільки ти вправний кулінар
-
11:45Як збірну України зустріли вдома після тріумфу у відборі на Євро 2020: фото і відео
-
10:15Швидкий метод для водіїв: як позбутися від запотівання та криги на склі
-
07:17Погода в Україні 18 листопада: у яких областях буде найтепліше
-
00:03Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в тринадцятому прямому ефірі
- 17 листопада
-
21:53Усі ЗА та ПРОТИ сексу на роботі
-
19:52Чому "застуда на губах" нікуди не зникає: пояснення лікарів
-
17:25Дівчина тижня: еротична зірка СолоХа, яка стала найспортивнішою співачкою України (18+)
-
15:33СЕРБІЯ – УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч відбору на Євро 2020
-
13:50Як і з чим носити чоловічу толстовку з капюшоном: 10 модних образів
-
11:15ТЕСТ: Який ти студент?
-
09:00З Днем студента: ТОП 10 фільмів про студентське життя
- 16 листопада
-
21:23Найсексуальніший шеф-кухар країни: напарниця Астаф'євої розбурхала мережу прозорим кітелем
-
19:30Як продовжити життя двірникам склоочисника
-
16:21Незабутній відпочинок: куди краще поїхати у листопаді
-
14:54Time назвав найкращі фільми десятиріччя
-
12:13Міс Всесвіт 2019 пройде без української представниці: у чому причина
-
10:35День працівників радіо, телебачення ы зв'язку: привітання у віршах, прозі, смс і картинках
-
08:32Як знизити рівень холестерину в крові: корисні поради
- 15 листопада
-
22:23Усе, що потрібно знати про секс в автомобілі
-
19:00Говори красиво! 7 колоритних слів в українській мові, яких ви не знали
-
16:42Motorola RAZR 2019: характеристики, ціна та огляд перевиданої розкладачки
-
14:35Для чого водії залишають пакетик ваніліну в салоні авто: цікавий лайфхак
-
13:45Мамин суп: alyona alyona випустила дивний кліп, який важко додивитись до кінця
-
12:00ТЕСТ: Де ти прокинешся після Дня студента?