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В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів

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Свинка заспокоюватиме пасажирів у аеропорті - фото 1
Свинка заспокоюватиме пасажирів у аеропорті

Керівництво аеропорту Сан-Франциско найняло на роботу свиню для того, щоб заспокоювати пасажирів, які страждають від аерофобії. Посада дісталася свинці за вміння бути милою і доброзичливою.

П'ятирічна свиня Лілу стала частиною програми, у рамках якої тварин доставляють в аеропорт, щоб підбадьорювати пасажирів. На кожну зміну Лілу приїжджає з господинею Тетяною; та попередньо одягає свиню в форму і фарбує їй копита.

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Один з обов'язків Лілу – вітати пасажирів, піднімаючи одне копитце. Також вона грає на іграшковому фортепіано і позує для спільних фотографій.

Люди дуже раді відволіктися від подорожей і рутини – неважливо, чи літають вони у відпустку або відрядження, – каже Тетяна.

За її словами, Лілу змушує людей усміхатися. Ті проходять поруч, дивляться на неї і говорять: "Оу, це здорово!".

В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів - фото 368951

В аеропорту США працює свинка: її робота – заспокоювати пасажирів - фото 368952

Лілу стала першою "свинею-терапевтом" у програмі, куди беруть тільки тих, хто має спокійний характер, хороші манери та відрізняються дружелюбністю. Попередньо всі тварини проходять спеціальне тренування, щоб уникнути нещасних випадків.

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Джерело: Reuters
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