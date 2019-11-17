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Собака, який котиться пагорбом, розвеселив мережу (відео)

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Ще одна причина завести ретривера - фото 1
Ще одна причина завести ретривера / instagram.com/leny_the_retriever

У мережі не можуть втримати усмішку від кумедного собаки, який вирішив, що спускатись з пагорба – надто нудно. Готові до порції гарного настрою?

Золотисті ретривери вважають однією із найпопулярніших порід собак. Однак не їхній інтелект чи слухняність крадуть людські серця, а те, як вони розважаються і роблять дурненькі вчинки.

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Приміром, цей собака Лені нещодавно став зіркою вірусних відео, а все тому, що він обожнює спускатись з гірок. У нього навіть є улюблене місце, де він у будь-яку пору року відмовляється від бігу і просто ковзає до низу. Здається, саме так робити чимало дорослих у дитинстві, тому не дивно, що Лені обожнюють в мережі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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