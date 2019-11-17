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Як чоловіків змінює поява собаки: кумедне відео

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Собака розтопив серце чоловіка - фото 1
Собака розтопив серце чоловіка

Часто татусі виступають проти того, щоб завести домашнього улюбленця. Однак навіть найсуворіші чоловіки можуть "танути" від пухнастиків та радіти їм, наче діти. І це точно підтверджує веселе відео!

На платформі Reddit користувач з ніком johndoe4485 поділився кумедним записом зі своїм татом, яке швидко стало вірусним. Вже за перші 4 години відео переглянули понад 700 коментарів та більш як 30 тисяч переглядів, а з кожною годиною воно ще активніше підкорює платформу.

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"Мій батько, який не хотів собаку, прямо після того, як моя родина отримала нового цуцика", – йдеться в описі. Чимало коментаторів зізнались, що у них була така ж історія, адже навіть найкрижаніші серця чоловіків розтоплювали малі пухнастики.

My dad who didn’t want a dog right after my family got a new puppy from r/aww

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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