В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів

Ця ялинка вас однозначно здивує

Якщо ви хочете бачити, які предмети не слід проносити у ручній поклажі літака – можете купувати квиточки до Вільнюса. В аеропорту литовської столиці поставили новорічне дерево, прикрашене ножицями, запальничками, ножами й іншими предметами.

Незвичайну ялинку зробили із заборонених предметів, які забирали співробітники служби безпеки з ручної поклажі пасажирів.

І ще: У мережі показали фото найдорожчої у світі різдвяної ялинки

Коли люди подорожують, вони хочуть взяти з собою все – їх улюблений сир і їх улюблений ніж, – каже директор Департаменту безпеки аеропортів Литви Відас Кшанас.

Причому всі ці предмети відмінно лягають в концепцію новорічної ялинки. Принаймні, в аеропорті Вільнюса їм знайшли практичне застосування.

Ножиці з зеленими ручками виявилися в основі конструкції, леза, запальнички та гайкові ключі – прикрасами, а з сирних ножів вийшла "зірочка" на верхівку.

Читайте також: Незвичайні ялинки, які наважиться поставити вдома не кожен