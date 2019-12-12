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В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів

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Ця ялинка вас однозначно здивує - фото 1
Ця ялинка вас однозначно здивує

Якщо ви хочете бачити, які предмети не слід проносити у ручній поклажі літака – можете купувати квиточки до Вільнюса. В аеропорту литовської столиці поставили новорічне дерево, прикрашене ножицями, запальничками, ножами й іншими предметами.

Незвичайну ялинку зробили із заборонених предметів, які забирали співробітники служби безпеки з ручної поклажі пасажирів.

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Коли люди подорожують, вони хочуть взяти з собою все – їх улюблений сир і їх улюблений ніж, – каже директор Департаменту безпеки аеропортів Литви Відас Кшанас.

В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів - фото 373900

В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів - фото 373901

В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів - фото 373902

В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів - фото 373903

В аеропорті Вільнюса з'явилась ялинка з заборонених предметів - фото 373904

Причому всі ці предмети відмінно лягають в концепцію новорічної ялинки. Принаймні, в аеропорті Вільнюса їм знайшли практичне застосування.

Ножиці з зеленими ручками виявилися в основі конструкції, леза, запальнички та гайкові ключі – прикрасами, а з сирних ножів вийшла "зірочка" на верхівку.

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Джерело: 15min
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