Незвичайні ялинки, які наважиться поставити вдома не кожен

Зима вже повноцінно нагадала про свій прихід снігом та похолоданнями, тож настав час не лише насолоджуватись мандаринками, а й створювати святкову атмосферу вдома. А ці креативні люди перевернули уявлення про ключову деталь зими – ялинку. Ви здивуєтесь!

Зимові свята важко уявити без багатьох речей, однак найважливішою є саме ялинка. І поки люди думають над тим, брати штучну чи ні, то деякі креативні користувачі мережі вже давно розпрощались з традиційним уявленням про ялинку. Певні ідеї вражають своєю простотою, деякі дивують, але більшість з них точно ніхто б не повторив.

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