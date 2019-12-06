У мережі показали фото найдорожчої у світі різдвяної ялинки

Найдорожча у світі різдвяна ялинка є в готелі "Кемпінські Байя" в іспанському курортному містечку Марбелья. Прикрашене до зимових свят дерево сягає у висоту шість метрів. Дивіться, як виглядає найрозкішніша зимова красуня.

Британка Деббі Вінгхем, відома як найдорожчий дизайнер у світі, вручну створила для цієї ялинки близько 500 елементів декору. На дереві розміщені три тисячі кристалів Сваровські, покриті золотими пластинами і алмазним пилом страусині яйця, сапфіри, діаманти і дорогі тканини і хутра.

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Також зимове дерево прикрашають вироби модних будинків Cartier, Chanel, Louis Vuitton, рожевий діамант вартістю 2,3 мільйона доларів і червоний – за 4,9 мільйона доларів. Ялинка перебуває під цілодобовою охороною. Так, сумарно вона оцінюється у 14 мільйонів доларів.

Раніше найдорожчою різдвяною ялинкою вважалася встановлена у 2010 році в готелі Emirates Palace в Абу-Дабі, столиці ОАЕ. Зелена красуня була оцінена у 11,4 мільйона доларів.

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