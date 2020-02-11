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Кріштіану Роналду показав своє секретне тренування

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Роналду - фото 1
Роналду / uefa

Португальський футболіст Кріштіану Роналду показав, як качає прес. Шанувальники залишилися у захваті від такого підходу до тренувань!

Нападник Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду показав, як тренується.

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На своїй сторінці в Instagram Роналду поділився відео, де показав, як качає прес разом з дітьми. "Ніяких виправдань", – підписав відео футболіст.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду 5 лютого відзначав свій день народження. Зоряному футболістові виповнилося 35 років. Кріштіану по праву вважається одним з найкращих футболістів сучасності. Він єдиний в історії футболіст, який виграв чемпіонати Англії (Прем'єр-лігу), Іспанії (Примеру) та Італії (Серію А).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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