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Увесь акцент на фото: OnePlus 9 Pro показали в офіційному рекламному ролику
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Не чекаючи презентації, OnePlus показала топову версію майбутнього флагмана "вживу". Акцент у рекламному ролику зроблений на камері пристрою з просунутим набором датчиків і оптикою Hasselblad.
Відеоряд демонструє, як команда фотографів Cooper & Gorfer робить знімки на OnePlus 9 Pro, розповідаючи про важливість точної передачі кольору для фотографій.
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У кінці ролика показані 2 яскраві зображення, які стали результатом зйомки на смартфон, що готується до випуску.
За запевненням OnePlus, співпраця зі шведською компанією Hasselblad виведе камери пристроїв бренду на вищий рівень. Вендор також підкреслює підтримку новинками функції калібрування природного кольору, що дозволить фотографій виглядати максимально реалістично.
Раніше стало відомо, якими модулями камери оснастять OnePlus 9 Pro. За наявною інформацією, на тильній стороні пристрою розміститься 50-мегапіксельний датчик Sony IMX766 на 1 / 1,56 дюйма з розміром пікселя в 1 мкм. У порівнянні з IMX586 світлосила нового сенсора збільшена на 63,8%, що дозволить отримувати якісніші фотографії в умовах недостатнього освітлення. Ще однією особливістю модуля стане використання спеціальних лінз, які вирішують проблему дисторсій при ширококутній зйомці.
Презентація флагманської серії смартфонів OnePlus 9 відбудеться 23 березня 2021 року.
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