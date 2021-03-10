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OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон

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OnePlus 9 Pro отримає прокачані камери - фото 1
OnePlus 9 Pro отримає прокачані камери

Представники компанії розсекретили інформацію про сенсори основної камери майбутнього флагмана. Деякі з датчиків смартфон запозичить в OPPO Reno5 Pro +, при цьому два з них стануть ексклюзивом прийдешньої новинки.

За наявною інформацією, на тильній стороні пристрою розміститься 50-мегапіксельний датчик Sony IMX766 на 1 / 1,56 дюйма з розміром пікселя в 1 мкм. У порівнянні з IMX586 світлосила нового сенсора збільшена на 63,8%, що дозволить отримувати якісніші фотографії в умовах недостатнього освітлення. Ще однією особливістю модуля стане використання спеціальних лінз, які вирішують проблему дисторсій при ширококутній зйомці.

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OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон - фото 451074

Другий датчик OnePlus 9 Pro – 48-мегапіксельний Sony IMX789, який OnePlus розробила разом з японською компанією. Гаджет отримає функцію запису 4K-відео з HDR на швидкості до 120 fps і низку інших фірмових технологій.

Порівняння фото з високою та низькою аберацією:

OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон - фото 451076
OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон - фото 451077

Доповнять набір камер новинки 8-мегапіксельний модуль OmniVision з 3,3-кратним зумом і датчик GC02M1B на 2 Мп. Крім Sony, над новим поколінням камер для пристроїв OnePlus працювала й авторитетна компанія Hasselblad. Крім того, в мережі з'явився портретний знімок, зроблений на камеру OnePlus 9 Pro.

OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон - фото 451075

Презентація OnePlus 9 Pro відбудеться 23 березня.

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Джерело: 4PDA
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