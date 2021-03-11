OPPO Find X3 Pro: топовий процесор, мікроскоп і топовий екран

Новий флагманський OPPO Find X3 Pro отримав топові характеристики, але на особливу увагу заслуговують його камери: є два основні модулі та вбудований мікроскоп. Крім того, це перший смартфон, здатний як знімати, так і відображати мільярд відтінків.

OPPO Find X3 Pro оснащується зігнутим з боків LTPO AMOLED-дисплеєм від Samsung з роздільною здатністю QHD +. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення від 5 до 120 Гц і 100-відсотковий діапазон колірного спектра DCI-P3. Але головне, що це 10-бітна матриця, здатна відображати понад мільярд відтінків.

Це цікаво: OnePlus 9 Pro: характеристики камери та перші фото, зняті на смартфон

Для порівняння, переважна більшість інших смартфонів здатні відтворювати тільки 16,7 мільйона кольорів. Ще одна фішка екрану – спеціальний режим O-Sync, в якому час відгуку на дотики зменшується зі стандартних 35 мс до всього 5-10 мс.

Апаратна частина новинки представлена ​​5-нм процесором Snapdragon 888, 12 ГБ оперативної пам'яті типу LPDDR5 і накопичувачем UFS 3.1 на 256 ГБ. За автономність відповідає акумулятор на 4500 мАг, що підтримує 65-ватну дротову та 30-ватну бездротову швидку зарядки.

Ззаду, у виступаючому над рештою поверхні скляного корпусу блоці, розмістилися чотири об'єктиви камер. За словами OPPO, трикутне розташування модулів оптимальне, оскільки таким чином вдається зменшити займану ними площу. Основна камера Find X3 Pro представлена ​​50-мегапіксельним сенсором Sony IMX766 з системою оптичної стабілізації зображення. Ультраширококутний модуль включає такий же сенсор, але має кут огляду в 110 градусів. Третя камера – телевик на 13 Мп з 2-кратним оптичним і 5-кратним гібридним зумом.

Найцікавіший четвертий модуль: по суті це цифровий мікроскоп. Його роздільна здатність усього 3 Мп, але разом з тим він забезпечує 30-кратне оптичне і 60-кратне цифрове наближення. Оскільки ця камера здатна фокусувати лише з відстані від 1 до 3 мм, навколо об'єктива вбудований кільцевий спалах, щоб підсвічувати об'єкт зйомки.

Цікава особливість нового флагмана – його мелодії та звуки повідомлень, адже їх створив знаменитий композитор Ханс Циммер, який написав музику до багатьох культових творів, таких як "Король Лев", "Гладіатор", "Перл-Харбор", "Пірати Карибського моря" і багатьом іншим.

Технічні характеристики OPPO Find X3 Pro:

Дисплей: 6,7", E4 AMOLED, 3216х1440, 120 Гц, HDR10 + 1300 ніт, 10 біт

Процесор: Qualcomm Snapdragon 888

Оперативна пам'ять: 12 ГБ, LPDDR5

Накопичувач: 256 ГБ, UFS 3.1

Основна камера: 50 Мп (Sony IMX766, f / 1.8, OIS) + 50 Мп (Sony IMX766, f / 2.2, кут огляду 110 градусів) + 13 Мп (2-кратний оптичний зум) + 3 Мп (f / 3, макрооб'єктив з 60-кратним наближенням)

Фронтальна камера: 32 Мп

Акумулятор 4500 мАг, 65-ватна дротова зарядка, 30-ватна бездротова зарядка

Зв'язок: Dual 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Beidou, GPS, GLONASS, NFC, USB Type-C

Безпека: сканер відбитків пальців в екрані

Аудіо: стереодинаміки з підтримкою Dolby Atmos,

ОС: ColorOS 11.2 на базі Android 11

Захист від води: IP68

Габарити: 163,6 x 74 x 8,26 мм

Вага: 193 грама

Крім Pro-версії OPPO також представила простіші Find X3 Neo і Find X3 Lite. Перший – глобальна версія представленого раніше у Китаї Reno5 Pro +, а другий – Reno5. Усі три смартфони надійдуть у продаж 14 квітня за ціною € 1149 за Find X3 Pro, € 749 – за Find X3 Neo і € 449 – за Find X3 Lite.

Читайте також: ASUS ROG Phone 5 дозволяє грати до 10 годин на одному заряді: але є одне "але"