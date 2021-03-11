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Дизайнер показав, як міг би виглядати iPhone 4 у 2022 році

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Як міг би виглядати iPhone 4 зразка 2022 року - фото 1
Як міг би виглядати iPhone 4 зразка 2022 року

Ентузіаст випустив серію зображень, на яких показав, яким міг би стати легендарний iPhone 4, якби Apple випустила його у 2022 році. Гаджет зазнав чимало змін: позбувся 30-пінового морально застарілого порту, а також отримав сканер відбитків пальців під дисплеєм.

Основна ідея концептуального iPhone 4 2022 полягає в тому, що гаджет пропонував би користувачеві великий дисплей, але при цьому залишався компактним. Автор зберіг оригінальну скляну кришку, кнопки та клавішу тумблер активації беззвучний режим.

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Примітно, що у безрамкового iPhone 4 2022 модуль камери отримав єдиний датчик. Але при цьому сам об'єктив виконаний у рівень з задньою кришкою, присутній роз'єм USB Type-C. Також видно, що смартфон працює під управлінням актуальної версії iOS з віджетами. На нижній грані пристрою встановлена ​​пара стереодинаміків. Кнопка живлення розмістилася на верхній грані.

Нагадаємо, що iPhone 4 представили у 2010 році й отримав 3,5-дюймовий Retina-дисплей з роздільною здатністю 960х640 пікселів. Гаджет працював на платформі Apple A4 і пропонувався з 512 МБ оперативної та 8 / 16 / 32 ГБ вбудованої пам'яті на вибір.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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