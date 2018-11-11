Усик – Белью: онлайн трансляція бою 10 листопада

На ринзі Manchester Arena стартує бій Усик – Белью, у якому наш боксер захищатиме титул абсолютного чемпіона світу. До вашої уваги пряма онлайн-трансляція боксу!

Бій Усик – Белью знаковий для обох боксерів. 35-річний британець Тоні Белью (30-2-1, 20 КО) планує завершити кар'єру після цього поєдинку, тому, звісно, поразка його аж ніяк не влаштовує, а піти з рингу в статусі абсолютного чемпіона світу – значо привабливіша перспектива.

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А от Олександр Усик (15-0, 11 КО) уже володіє усіма поясами важкої ваги в найпрестижніших версіях професійного боксу – WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring. При цьому українець навіть у випадку успішного захисту звання абсолютного чемпіона може втратити всі титули: після бою Усик планує перейти в суперважку вагу.

Хто ж переможе в цьому поєдинку? Дивіться трансляцію та вболівайте разом з нами!

Пряма трансляція бою Усик vs Белью – дивитися онлайн бій 10 листопада:

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