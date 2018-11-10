Усик – Белью: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

Головний бій 2018 року Усик – Белью відбудеться уже за лічені дні. Український чемпіон світу Олександр Усик буде захищати свої пояси в поєдинку проти британця Тоні Белью. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

На кону бою Усик vs Белью чемпіонські пояси у всіх найпрестижніших версіях професійного боксу – WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring. Саме наш Олександр Усик (15-0, 11 КО) володіє цими титулами, тож він буде захищати звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 91 кг). При цьому український боксер може віддати свої пояси навіть у разі перемоги над Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО): після бою Усик планує перейти в суперважку вагу.

До теми: Анонс і прогноз бою Олександр Усик – Тоні Белью

Однак спершу нас чекає поєдинок Усик – Беллью, який має всі шанси стати найкращим боєм 2018 року. Вболівайте разом з нами за непереможного українця!

Коли і де дивитися бокс Усик – Белью

Місце бою: "Манчестер Арена" (Великобританія)

"Манчестер Арена" (Великобританія) Дата бою: 10 листопада 2018 року

10 листопада 2018 року Час: орієнтовно о 23.30 за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер". Крім того, поєдинок транслюватиме канал Sky Sports.

Дивіться з нами: Онлайн трансляція бою УСИК – БЕЛЬЮ

Ось на якому каналі дивитися бій Усика

Поєдинок також покажуть у кінотеатрах України. О 23:00 там відбудеться прем'єра документального фільму "Абсолютний чемпіон", а після його закінчення покажуть сам бій в прямому ефірі. Вартість перегляду бою в кінотеатрі варіюється залежно від мережі і стартує від 100 грн.

До вашої уваги список кінотеатрів, які транслюватимуть бій Усик – Белью:

КИЇВ

Батерфляй Космополіт

Батерфляй Ультрамарин

Лейпциг

Лінія кіно в ТРЦ Аладдін

Лінія кіно в ТРЦ Метрополіс

Мультиплекс ТРЦ Lavina Mall

Мультиплекс ТРЦ SkyMall

Мультиплекс ТРЦ Атмосфера

Мультиплекс ТРЦ Проспект

Оскар в ТРЦ Dream Town

Оскар в ТРЦ Gulliver

Планета кіно в ТРЦ Блокбастер

Супутник

Флоренція

ЛЬВІВ

Мультиплекс Victoria Gardens

Планета кіно ТРЦ King Cross Leopolis

Планета кіно ТРЦ Forum Lviv

ДНІПРО

Мультиплекс IMAX ТРЦ Dafi Дніпро

Мультиплекс ТРЦ Караван Дніпро

ХАРКІВ

Мультиплекс ТРЦ Dafi Харків

Планета кіно ТРЦ Французький Бульвар

Парк

ЖИТОМИР

Мультиплекс ТРЦ Глобал UA

ЗАПОРІЖЖЯ

Мультиплекс ТРЦ Аврора

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

Кінотеатр Дружба

КРИВИЙ РІГ

Мультиплекс ТРЦ Union

Мультиплекс ТРЦ Victory Plaza

ЛУЦЬК

PREMIER CITY

Мультиплекс Промінь

МАРІУПОЛЬ

Мультиплекс ТРЦ ПортCity

МИКОЛАЇВ

Мультиплекс ТРЦ City Center

ОДЕСА

Кіностар

Золотий дюк

Планета кіно ТРЦ City Center

Планета кіно ТРЦ City Center Котовський

Вітчизна

ПОЛТАВА

Мультиплекс ТРЦ Екватор

РІВНЕ

Мультиплекс ТРЦ Ера

СУМИ

Планета кіно в ТРЦ Мануфактура

ХЕРСОН

Мультиплекс ТРЦ Фабрика

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Мультиплекс ТРЦ Оазис

ЧЕРКАСИ

Мультиплекс Любава

Мультиплекс ТРЦ Дніпро Плаза

ЧЕРНІГІВ

Мультиплекс ТРЦ Hollywood

Відзначимо, що на рахунку 31-річного Олександра Усика – 15 боїв на професійному рингу, і у всіх українець здобув перемоги. А от в активі 35-річного Тоні Белью – 33 поєдинки в профі: 30 з них завершилися перемогою, в двох британець програв, а один поєдинок виявився нічийним. Цілком ймовірно, що бій проти Усика стане фінальним у кар'єрі Белью.

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