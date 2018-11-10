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Усик – Белью: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою

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Де буде онлайн трансляція бою Усик vs Белью - фото 1
Де буде онлайн трансляція бою Усик vs Белью

Головний бій 2018 року Усик – Белью відбудеться уже за лічені дні. Український чемпіон світу Олександр Усик буде захищати свої пояси в поєдинку проти британця Тоні Белью. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!

На кону бою Усик vs Белью чемпіонські пояси у всіх найпрестижніших версіях професійного боксу – WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring. Саме наш Олександр Усик (15-0, 11 КО) володіє цими титулами, тож він буде захищати звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 91 кг). При цьому український боксер може віддати свої пояси навіть у разі перемоги над Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО): після бою Усик планує перейти в суперважку вагу.

До теми: Анонс і прогноз бою Олександр Усик – Тоні Белью

Однак спершу нас чекає поєдинок Усик – Беллью, який має всі шанси стати найкращим боєм 2018 року. Вболівайте разом з нами за непереможного українця!

Коли і де дивитися бокс Усик – Белью

  • Місце бою: "Манчестер Арена" (Великобританія)
  • Дата бою: 10 листопада 2018 року
  • Час: орієнтовно о 23.30 за київським часом

Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер". Крім того, поєдинок транслюватиме канал Sky Sports.

Дивіться з нами: Онлайн трансляція бою УСИК – БЕЛЬЮ

Ось на якому каналі дивитися бій Усика - фото 287086
Ось на якому каналі дивитися бій Усика

Поєдинок також покажуть у кінотеатрах України. О 23:00 там відбудеться прем'єра документального фільму "Абсолютний чемпіон", а після його закінчення покажуть сам бій в прямому ефірі. Вартість перегляду бою в кінотеатрі варіюється залежно від мережі і стартує від 100 грн.

До вашої уваги список кінотеатрів, які транслюватимуть бій Усик – Белью:

КИЇВ

  • Батерфляй Космополіт
  • Батерфляй Ультрамарин
  • Лейпциг
  • Лінія кіно в ТРЦ Аладдін
  • Лінія кіно в ТРЦ Метрополіс
  • Мультиплекс ТРЦ Lavina Mall
  • Мультиплекс ТРЦ SkyMall
  • Мультиплекс ТРЦ Атмосфера
  • Мультиплекс ТРЦ Проспект
  • Оскар в ТРЦ Dream Town
  • Оскар в ТРЦ Gulliver
  • Планета кіно в ТРЦ Блокбастер
  • Супутник
  • Флоренція

ЛЬВІВ

  • Мультиплекс Victoria Gardens
  • Планета кіно ТРЦ King Cross Leopolis
  • Планета кіно ТРЦ Forum Lviv

ДНІПРО

  • Мультиплекс IMAX ТРЦ Dafi Дніпро
  • Мультиплекс ТРЦ Караван Дніпро

ХАРКІВ

  • Мультиплекс ТРЦ Dafi Харків
  • Планета кіно ТРЦ Французький Бульвар
  • Парк

ЖИТОМИР

  • Мультиплекс ТРЦ Глобал UA

ЗАПОРІЖЖЯ

  • Мультиплекс ТРЦ Аврора

КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ

  • Кінотеатр Дружба

КРИВИЙ РІГ

  • Мультиплекс ТРЦ Union
  • Мультиплекс ТРЦ Victory Plaza

ЛУЦЬК

  • PREMIER CITY
  • Мультиплекс Промінь

МАРІУПОЛЬ

  • Мультиплекс ТРЦ ПортCity

МИКОЛАЇВ

  • Мультиплекс ТРЦ City Center

ОДЕСА

  • Кіностар
  • Золотий дюк
  • Планета кіно ТРЦ City Center
  • Планета кіно ТРЦ City Center Котовський
  • Вітчизна

ПОЛТАВА

  • Мультиплекс ТРЦ Екватор

РІВНЕ

  • Мультиплекс ТРЦ Ера

СУМИ

  • Планета кіно в ТРЦ Мануфактура

ХЕРСОН

  • Мультиплекс ТРЦ Фабрика

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ

  • Мультиплекс ТРЦ Оазис

ЧЕРКАСИ

  • Мультиплекс Любава
  • Мультиплекс ТРЦ Дніпро Плаза

ЧЕРНІГІВ

  • Мультиплекс ТРЦ Hollywood

Відзначимо, що на рахунку 31-річного Олександра Усика – 15 боїв на професійному рингу, і у всіх українець здобув перемоги. А от в активі 35-річного Тоні Белью – 33 поєдинки в профі: 30 з них завершилися перемогою, в двох британець програв, а один поєдинок виявився нічийним. Цілком ймовірно, що бій проти Усика стане фінальним у кар'єрі Белью.

Читайте також: Розгром на ворожій території. Аналіз бою Усик – Гассієв

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