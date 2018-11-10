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Усик – Белью: коли і де дивитися онлайн трансляцію бою
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Головний бій 2018 року Усик – Белью відбудеться уже за лічені дні. Український чемпіон світу Олександр Усик буде захищати свої пояси в поєдинку проти британця Тоні Белью. Дізнайтеся, де і коли дивитися онлайн бокс!
На кону бою Усик vs Белью чемпіонські пояси у всіх найпрестижніших версіях професійного боксу – WBA, WBC, WBO, IBF і The Ring. Саме наш Олександр Усик (15-0, 11 КО) володіє цими титулами, тож він буде захищати звання абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 91 кг). При цьому український боксер може віддати свої пояси навіть у разі перемоги над Тоні Беллью (30-2-1, 20 КО): після бою Усик планує перейти в суперважку вагу.
До теми: Анонс і прогноз бою Олександр Усик – Тоні Белью
Однак спершу нас чекає поєдинок Усик – Беллью, який має всі шанси стати найкращим боєм 2018 року. Вболівайте разом з нами за непереможного українця!
Коли і де дивитися бокс Усик – Белью
- Місце бою: "Манчестер Арена" (Великобританія)
- Дата бою: 10 листопада 2018 року
- Час: орієнтовно о 23.30 за київським часом
Пряма трансляція бою в Україні відбудеться на телеканалі "Інтер". Крім того, поєдинок транслюватиме канал Sky Sports.
Дивіться з нами: Онлайн трансляція бою УСИК – БЕЛЬЮ
Поєдинок також покажуть у кінотеатрах України. О 23:00 там відбудеться прем'єра документального фільму "Абсолютний чемпіон", а після його закінчення покажуть сам бій в прямому ефірі. Вартість перегляду бою в кінотеатрі варіюється залежно від мережі і стартує від 100 грн.
До вашої уваги список кінотеатрів, які транслюватимуть бій Усик – Белью:
КИЇВ
- Батерфляй Космополіт
- Батерфляй Ультрамарин
- Лейпциг
- Лінія кіно в ТРЦ Аладдін
- Лінія кіно в ТРЦ Метрополіс
- Мультиплекс ТРЦ Lavina Mall
- Мультиплекс ТРЦ SkyMall
- Мультиплекс ТРЦ Атмосфера
- Мультиплекс ТРЦ Проспект
- Оскар в ТРЦ Dream Town
- Оскар в ТРЦ Gulliver
- Планета кіно в ТРЦ Блокбастер
- Супутник
- Флоренція
ЛЬВІВ
- Мультиплекс Victoria Gardens
- Планета кіно ТРЦ King Cross Leopolis
- Планета кіно ТРЦ Forum Lviv
ДНІПРО
- Мультиплекс IMAX ТРЦ Dafi Дніпро
- Мультиплекс ТРЦ Караван Дніпро
ХАРКІВ
- Мультиплекс ТРЦ Dafi Харків
- Планета кіно ТРЦ Французький Бульвар
- Парк
ЖИТОМИР
- Мультиплекс ТРЦ Глобал UA
ЗАПОРІЖЖЯ
- Мультиплекс ТРЦ Аврора
КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ
- Кінотеатр Дружба
КРИВИЙ РІГ
- Мультиплекс ТРЦ Union
- Мультиплекс ТРЦ Victory Plaza
ЛУЦЬК
- PREMIER CITY
- Мультиплекс Промінь
МАРІУПОЛЬ
- Мультиплекс ТРЦ ПортCity
МИКОЛАЇВ
- Мультиплекс ТРЦ City Center
ОДЕСА
- Кіностар
- Золотий дюк
- Планета кіно ТРЦ City Center
- Планета кіно ТРЦ City Center Котовський
- Вітчизна
ПОЛТАВА
- Мультиплекс ТРЦ Екватор
РІВНЕ
- Мультиплекс ТРЦ Ера
СУМИ
- Планета кіно в ТРЦ Мануфактура
ХЕРСОН
- Мультиплекс ТРЦ Фабрика
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
- Мультиплекс ТРЦ Оазис
ЧЕРКАСИ
- Мультиплекс Любава
- Мультиплекс ТРЦ Дніпро Плаза
ЧЕРНІГІВ
- Мультиплекс ТРЦ Hollywood
Відзначимо, що на рахунку 31-річного Олександра Усика – 15 боїв на професійному рингу, і у всіх українець здобув перемоги. А от в активі 35-річного Тоні Белью – 33 поєдинки в профі: 30 з них завершилися перемогою, в двох британець програв, а один поєдинок виявився нічийним. Цілком ймовірно, що бій проти Усика стане фінальним у кар'єрі Белью.
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